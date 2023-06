Fedez inquadra Chiara Ferragni | spunta un dettaglio ‘particolare’ alle spalle

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nuovo video per, ma questa volta unspdell’influencer: ecco di cosa si tratta. I Ferragnez sono forse la coppia più interattiva del mondo del web, grazie alla loro continua presenza sui social che ogni giorno ci rivela qualcosa di nuovo. I Ferragnez alla première milanese della seconda stagione (Foto Ansa) Grantennistoscana.itUn fenomeno social, ma non solo, come tutti ormai chiamano, rappresentano la coppia più influente del panorama di internet, oltre ad essere due imprenditori che non smettono mai di stupire e far parlare di sé. Ferragnez, fenomeno social inarrestabile In molti sanno che l’ascesa e la storia del marchio di ...