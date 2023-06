Federica Panicucci scoppia a piangere a Mattino Cinque per la morte di Berlusconi | il video

(Di lunedì 12 giugno 2023) Poche ore fa è morto Silvioe la notizia ha ovviamente causato un grande subbuglio in Mediaset:è infatti l’uomo simbolo della televisione privata italiana, avendola lui portata al successo ed avendo costruito l’impero Mediaset per decenni, per poi passarla al figlio Piersilvio.in lacrime: “Francesco fai tu, perché io…” Molti conduttori e protagonisti della tv sono sinceramente affezionati alla figura di, ed una di queste è: lei ed il compagno Marco bacini conoscevano e frequentavano l’ex Presidente del Consiglio, come testimoniano le foto pubblicate da Bacini sui suoi profili social. Stamattina, a...

L'annuncio più difficile, quello della morte di Silvio Berlusconi, arriva nel corso di Mattino Cinque, il programma condotto da Francesco Vecchi e. Al rientro da una pausa pubblicitarie i due appaiono visibilmente scossi e commossi: 'Abbiamo una brutta notizia da dare', ha detto Vecchi. La conduttrice: 'È la cosa peggiore che ..., in lacrime, ha dato l'annuncio in diretta a Mattino Cinque e chiuso la trasmissione per lanciare il tg. Il ricordo più commosso è forse quello di Vittorio Feltri . Mentre ...E' stataad annunciare per prima a Mediaset la morte di Silvio Berlusconi . Un momento drammatico per Forza Italia , per gli elettori di centrodestra, per tutto il Paese. E ovviamente per l'...

'È morto Silvio Berlusconi': l'annuncio in lacrime di Federica Panicucci con Francesco Vecchi Repubblica TV

Alcuni programmi di Canale 5 non andranno in onda per lasciare spazio ad uno speciale per ricordare il leader di Forza Italia ...Federica Panicucci come Paola Rivetta. Entrambe si sono trovate a dare un annuncio epocale in diretta televisiva. Nel caso della giornalista del Tg5 si trattava della scomparsa di Papa Giovanni Paolo ...