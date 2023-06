Federica Panicucci in lacrime annuncia in diretta tv la morte di Silvio Berlusconi

Sulle reti Mediaset la notizia della morte di Silvio Berlusconi è stata data durante Mattino 5, su Canale 5. Ad annunciarla una commossacon Francesco Vecchi . Leggi gli aggiornamenti sulla morte di Silvio BerlusconiE' andata in onda questa prima puntata settimanale del rotocalco mattutino di Canale 5 condotto dae Francesco Vecchi . Anche oggi i due presentatori hanno posto le loro attenzioni sugli argomenti più importanti di questi giorni, tra cui anche la scomparsa della bambina Kataleya ...I primi a darla in lacrime dagli studi di Mattina5e Francesco Vecchi. Le trasmissioni sono state interrotte per annunciare uno speciale in onore del leader di Forza Italia. Ore 10,...

Finale amaro nell’appuntamento odierno di Mattino Cinque News. Nello spazio destinato ai saluti, Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno dovuto comunicare ai telespettatori la notizia della morte ...Era rientrato lo scorso venerdì presso l’ospedale San Raffaele di Milano: il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è morto a 86 anni.