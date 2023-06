Fanno esplodere un ordigno per rubare soldi in un distributore di benzina

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoVolevanoil denaro contenuto nella cassa automatica di unautomatico e per questo hanno fattoun. E’ accaduto verso le 5.30 tra Barra e Ponticelli, alla periferia di Napoli. E’ all’alba che i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in undi carburanti a via Della Villa Romana per la segnalazione di un forte boato. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti abbiano fattounartigianale per aprire la cassa. Indagini sono in corso. Sul posto anche i carabinieri artificieri, la sezione rilievi del comando provinciale di Napoli e i militari della stazione Ponticelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

2023 - 06 - 11 17:50:25 Melitopol, Partigiani ucrainiponte ferroviario Partigiani ucraini hanno fatto saltare un ponte ferroviario a Yakymivka, vicino , in una zona occupata dai ...Se il Cremlino ordinerà di farle cariche, l'Ucraina e gli Stati limitrofi dovranno ... In Germania siinvece veementi le proteste dei pacifisti davanti alla base aerea di Wunstorf, in ...Almeno cosìintendere i gerarchi del regime neonazista, forse per nascondere la carenza di "... Per distogliere l'attenzione dai fallimenti sul fronte, Kiev fala centrale idroelettrica ...

Napoli, fanno esplodere la pompa di benzina con una bomba per ... Fanpage.it

I carabinieri intervenuti in via della Villa Romana dopo la segnalazione del forte boato. La deflagrazione ha provocato ingenti danni. Sul posto anche gli artificieri.Volevano rubare il denaro contenuto nella cassa automatica di un distributore automatico e per questo hanno fatto esplodere un ordigno. E' accaduto verso le 5.30 tra Barra e Ponticelli, alla periferia ...