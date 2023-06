Facciamo i conti dopo Tiberio Timperi denunciato | caso Ippoliti | terremoto Rai

(Di lunedì 12 giugno 2023) Bufera durante l'ultima puntata di Unomattina in Famiglia, per una lite scoppiata tra il conduttoree l'umorista Gianni. Il primo ha sbuffato palesemente durante l'intervento del secondo con la sua rassegna stampa, mentre era intento a parlare della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Da lì, è iniziato un duro scontro, terminato con l'uscita didallo studio. Un episodio che non è piaciuto affatto al Codacons, che ha puntato il dito contro, accusandolo addirittura di bullismo, ed ha annunciato un esposto all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza Rai per il comportamento del conduttore: "Daè arrivato oggi un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge aldella bestemmia ...

L'atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come "Parliamo dopo,dopo", sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall'..."No no, niente, parliamo dopo,dopo...", la risposta di Timperi. Ippoliti, con fare ironico, si è avvicinato allora al conduttore: "Parliamone subito, siamo in diretta, è bello così. ......Comune che dimostra ancora una volta di non avere alcuna considerazione degli sforzi che... Per noi è un'azione radicale, come ci ha insegnato Don Gallo, che mettiamo in campo facendo i...