F1 Mondiale 2023 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate gara dopo gara

In casa Italia, invece, piccola rivoluzione nella classificafemminile. Ci sono due best ... 12 giugno"In Ascolto", podcast "figlio spirituale" del Messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 56ª Giornatadelle Comunicazioni sociali, nel 2022, dal titolo "Ascoltare con l'......di Toyota: "Siamo stati un po' troppo lenti, abbiamo dovuto guidare spingendo molto per restare con loro" . Loro sono i ferraristi della 499P numero #51, che si ritrovano secondi nel...

Bellissimo riconoscimento per Desplanches: è lui il miglior portiere del Mondiale U20 2023 TUTTO mercato WEB

Alcuni vivono sulla spiaggia, in attesa di qualche lavoretto che gli viene offerto. Altri cercano di arrivare alla fine della giornata in altro modo, più pesante ancora: nella grande discarica chiamat ...A 100 anni dalla nascita, la 24 Ore di Le Mans ha vissuto una delle sue pagine più belle con il ritorno vincente della Ferrari, capace di interrompere il dominio Toyota nella classicissima francese, c ...