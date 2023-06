F1 | Adrian Newey su Max Verstappen | “E’ il pilota perfetto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un Mondiale di F1 nel segno di Max. L’olandese della Red Bull sta dominando il campionato della massima categoria dell’automobilismo. Il connubio con la RB19 è davvero incredibile e, per quanto fatto vedere a Barcellona (Spagna), non sembra avere punti deboli. Tanti addetti ai lavori sono convinti che il titolo (terzo della carriera) sia ormai in tasca e la domanda da porsi è quando Max potrà festeggiare. A giudicare il suo operato, in un’intervista concessa a Ivan Capelli (Sky Sport), è stato. Il progettista geniale della vettura di Milton Keynes ha lodato le qualità dell’olandese, ritenendo una sorta di prototipo del, sulla base della sua esperienza in F1. “Penso che abbia un ottimo controllo della vettura e abilità naturali. Magari ha fatto qualche errore ...