F-35 in Grecia | c’è l’annuncio ufficiale E Atene fa un salto geopolitico

(Di lunedì 12 giugno 2023) C’è una data esatta per la consegna dei primi due F-35 alladopo trattative e (mezzi) annunci durati anni. Entro il 2028 i primi due caccia di quinta generazione verranno consegnati alla. Lo ha detto l’ex ministro della difesa Nikos Panagiotopoulos, chiudendo il libro dei tanti dubbi sollevati da players concorrenti regionali impegnati a contrastare il necessario rafforzamento di, reso tale dalla densità dei dossier interessati, primo fra tutti la sicurezza energetica e le relazioni geopolitiche che toccano Usa, Turchia e Cipro. Via libera Usa Il procedimento burocratico di vendita è stato approvato dal senatore statunitense Jim Risch, il repubblicano più anziano nella commissione per le relazioni estere del Senato. Nello scorso febbraio il presidente della commissione, il senatore statunitense Bob Menendez, aveva ...