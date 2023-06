Eurobasket Women 2023 | il ct Lardo ha scelto le 12 convocate azzurre

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ci siamo, la Nazionale azzurra è pronta a scendere in campo all’, i campionati europei che si svolgeranno tra Israele e Slovenia. Coach Linoha fatto le sue scelte e deciso le dodici giocatrici che prenderanno parte al torneo, che partirà giovedì alle ore 14:00 italiane contro la Repubblica Ceca a Tel Aviv. Oltre alle cece, nel gruppo B delleci saranno anche le padrone di casa israelene e il Belgio. Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Di seguito la lista delle 12: Keys, Villa, Bestagno, Verona, Zandalasini, Pan, Trucco, Cubaj, Santucci, Fassina, Andrè, Spreafico. Nicole Romeo, Silvia Pastrello e Ilaria Panzera sono state autorizzate a ...