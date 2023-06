Esquilino – Nigeriano distrugge vetrina e ruba un paio di scarpe

(Di lunedì 12 giugno 2023) alle 2 della notte – Un ventottenne, non avendo di meglio da fare, alle due della scorsa notte ha spaccato unain via Gioberti, all’, ha prelevato undi, senza pagare perché il negozio era chiuso, e ha provato a fuggire. Il suo errore è stato quello di sottovalutare il fracasso della sua impresa, che ha involontariamente avvertito una volante della polizia. Gli agenti lo hanno bloccato, ma il malvivente ne ha aggredito uno spedendolo all’ospedale. Il 28enne è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

