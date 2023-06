“Esempio negativo e controverso” L' assurda reazione dal Pd su Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Unascomposta dopo la morte di Silvio. Arriva dal Friuli-Venezia Giulia il commento del consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Martines, che fa un quadro più chedel Cavaliere, scomparso oggi ad 86 anni: “Esprimo profondo cordoglio ai famigliari e ai dirigenti ed elettori di Forza Italia per la scomparsa di Silvio, un imprenditore privato abile nell'usare i rapporti politici per creare negli anni un impero economico, ma anche un personaggio politico molto. Con le sue televisioni e la sua attività di premier e di leader di partito è stato per un ventennio unculturaleper le future generazioni”. “- rincara la dose l'esponente dem friulano in una ...

Con le sue televisioni e la sua attività di premier e di leader di partito è stato per un ventennio unculturaleper le future generazioni ", commenta Martines. Ben altra eleganza è ...... Russia e Cina su tutti (ma anche Iran: per, nei giorni scorsi il ministro della Difesa ... le due facce di una stessa medaglia e che l'autonomia europea vada intesa non in senso, ossia ...... che si misero in contrasto con gli Stati uniti, una politica estremamente aperta con i palestinesi ad. Berlusconi balza sugli eventi, a volte in modo positivo, a volte in modo, ...

"Esempio negativo". La vergogna della sinistra che si rifiuta di ... ilGiornale.it

Ancora una volta, la sinistra italiana con le sue terze linee, si dimostra incapace di riconoscere e rispettare un leader nel giorno della sua scomparsa ...