Entrano in vigore le nuove regole Ue sulla sicurezza dei prodotti

Oggi entra inil nuovo regolamento europeo sulla sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation o Gpsr). Secondo la Commissione Ue, le nuove norme mirano ad affrontare i principali ...E intanto in questi giorniinle ordinanze anti - incendio sulla cui reale applicazione, da parte dei vari enti coinvolti, è spesso scaricabarile. E nella zona montana - la più colpita ...Da domani e fino a domenica 10 settembre 2023ini calendari estivi per le utenze di Cerveteri Capoluogo, Valcanneto - Borgo di Ceri - Borgo del Sasso - Cerqueto, Marina di Cerveteri. Come ogni anno ci sarà per tutti una raccolta ...

Bus e tram, entrano in vigore gli orari estivi: l'elenco completo diviso per linee PadovaOggi

Questo quadro aggiornato garantirà che vengano offerti ai consumatori soltanto prodotti sicuri, recita un comunicato, a prescindere dalla loro origine e dalla ...L'Italia saluta Silvio Berlusconi, che si è spento a 86 anni: ricordiamo insieme alcune delle sue più celebri dichiarazioni sul calcio ...