Emilio Fedele in lacrime | “Berlusconi | sono sconvolto Amava Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silvioè morto,Fede lo ricorda durante una telefonata a Radio Kiss Kiss: “Per me è scomparso un fratello“. “Perdo un fratello, ci siamo voluti bene, io perdo con lui l’asse portante della mia vita umana e professionale. Non ho più mia moglie, che è napoletana e senatrice di Forza Italia” diceFede in diretta a Radio Goal. Poi il giornalista ed ex direttore del Tg4, aggiunge: “Lui era legato aed è per questo che ho deciso di rispondere alla telefonata. Maveramente“.Fede ha attaccato la telefonata scoppiando a piangere per il troppo dolore, a causa della morte di Silvio. L'articolo proviene da Calcio, notizie su ...