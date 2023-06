Elliot Page sarà protagonista del film drammatico Close To You

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il prossimo progetto conilTo You, diretto dal regista Dominic Savage. , un progetto le cui riprese si sono recentemente concluse in Canada. Alla regia del lungometraggio c'è Dominic Savage, che ha definito il lungometraggio come "una storia davvero significativa, personale e importante". I primi detaggli delIlTo You racconterà la storia di Sam, ruolo affidato a, che ha l'occasione di ritrovarsi con una vecchia amica, interpretata da Hillary Back, mentre è in viaggio per tornare a casa. In programma c'è infatti una spiacevole riunione di famiglia che lo costringe a confrontarsi con ricordi a lungo …

Un guscio vuoto e senza scopo ", ha continuatoe l'intervento per la rimozione del seno: "Mi ha salvato la vita" " Non era facile spiegare ai miei agenti che non potevo assumere un ...Meloni: 'Sì a una leva militare volontaria in alternativa al servizio civile'confessa: 'Non mi sono mai sentito donna, da bambina volevo fare la pipì in piedi' Cambio sesso in due minuti ...si è raccontato senza censure nella sua autobiografia Pageboy . Nel libro, l'attore di Hollywood ha raccolto molte vicende del suo passato, dai tempi del successo con Juno alla ...

Elliot Page e quella volta in cui Leonardo DiCaprio gli organizzò un appuntamento con un suo amico Vanity Fair Italia

Il prossimo progetto con protagonista Elliot Page sarà il film drammatico Close To You, diretto dal regista Dominic Savage.L'attore ha dichiarato di essere entusiasta del lavoro fatto sul set e di non veder l'ora di condividere la pellicola con il pubblico.