Elliot Page rifiutò un film per non indossare abiti femminili | Volevo ammazzarmi

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'attore ha rivelato nel suo nuovo libro che solo l'idea di doverper un ruolo gli faceva venir voglia di farla finita., nel suo nuovo libro di memorie, ha raccontato che una volta ha rifiutato un ruolo importante in un, perché il solo pensiero di dovergli faceva venire voglia di "uccidersi". "Mi immaginavo in un costume femminile della metà del XIX secolo. Il vestito, le scarpe, i capelli, mi sono passati davanti agli occhi. Era troppo dopo aver indossato quella maschera per la stagione dei premi", ha scritto nel suo nuovo libro di memorie "boy" l'interprete di Juno, che ha dichiarato di essere transgender nel dicembre 2020. "Ho capito che se ...

Meloni: 'Sì a una leva militare volontaria in alternativa al servizio civile'confessa: 'Non mi sono mai sentito donna, da bambina volevo fare la pipì in piedi' Cambio sesso in due minuti ...si è raccontato senza censure nella sua autobiografia Pageboy . Nel libro, l'attore di Hollywood ha raccolto molte vicende del suo passato, dai tempi del successo con Juno alla ...è un attore molto apprezzato ad Hollywood e nel corso della sua carriera ha rivestito vari ruoli in molti film di genere differente. Il 6 giugno scorso è stato pubblicato il suo libro ...

Elliot Page confessa: «Non mi sono mai sentito donna, da bambina volevo fare la pipì in piedi» ilmattino.it

Nel libro autobiografico Pageboy racconta di quando un amico di DiCaprio venne a trovarli sul set di Inception e qualcosa scattò tra lui e Page. Ne seguì un insolito appuntamento a quattro e una brevi ...News Cinema Elliot Page ricorda il suo disagio sul set di Inception Nel suo libro di memorie, Elliot Page ha ricordato la spiacevole sensazione provata sul set di Inception Di Matteo… Leggi ...