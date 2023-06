Elezioni Montenegro | in vantaggio PES

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si sono concluse lein. Secondo i primi dati il movimento Europe Now (PES) sarebbe in. Il voto è il primo delda quando Milo ?ukanovi?, ex leader del Partito Democratico dei Socialisti (DPS), ha perso lepresidenziali ad aprile e si è dimesso dopo 30 anni al potere.

