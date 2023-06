Elezioni comunali in Sicilia | crolla l’affluenza A Siracusa vince il candidato di Calenda

Dopo la chiusura dei seggi, alle 15 di oggi 12 giugno, il primo dato a emergere è quello dell'affluenza: la partecipazione dei cittadini siciliani ai ballottaggi è pari al 40,85%. Un crollo rispetto ...L'affluenza bassa Affluenza in calo nei quattro comuni della Sicilia dove ieri e oggi si è votato per i ballottaggi delleamministrative (Siracusa, Piazza Armerina, Acireale e Aci Sant'...La carriera di Marta Fascina Allein Campania del 2013, con il PdL, viene candidata al consiglio comunale di Portici, ma non viene eletta. Nel 2013 aderisce alla rinascita di Forza ...

Francesco Italia, di Azione, è stato riconfermato sindaco di Siracusa. E' il dato che emerge dallo scrutinio ufficiale di 120 sezioni su 123. L'altro candidato nel ballottaggio, Ferdinando Messina, è ...In Sicilia hanno votato per il ballottaggio delle elezioni comunali quattro città: Siracusa, Acireale, Aci Sant’Antonio e Piazza Armerina ...