El Paìs | «Florentino come Berlusconi | quelli che comandano e si divertono sono in via d’estinzione»

(Di lunedì 12 giugno 2023)Perez. Elsi diverte a raccontare l’ultimo uomo di potere vecchio stile del calcio spagnolo. “Il boss del Real Madrid – scrive Daniel Verdù – appartiene a quella specie in via di estinzione di persone chee sia farlo. E che esita con i suoi dipendenti. Perché il potere è anche quello,ha sempre dimostrato Silvio(spesso nello spogliatoio del Milan, con battute un po’ più scurrili). Un tipo di persona,si dice in Italia, con accesso alla stanza del fattorino: il luogo dove si decide tutto. O meglio ancora, che ha lì una poltroncina vellutata con il suo nome per tutta la vita”. Elscrive che, “visto in prospettiva, è stato apprezzato. Perché ...

E per, che non ha dubbi su come gestire il Madrid, doveva essere Casemiro a decidere". "Lui non avrebbe dovuto fare conti solo di natura economica. A Madrid aveva il riconoscimento di una ...E per, che non ha dubbi su come gestire il Madrid, doveva essere Casemiro a decidere". "Lui non avrebbe dovuto fare conti solo di natura economica. A Madrid aveva il riconoscimento di una ...