El Mundo | “Berlusconi forever” The Guardian | “Kingmaker della politica italiana” Le aperture dei siti stranieri

(Di lunedì 12 giugno 2023) La notiziamorte di Silviosta facendo il giro del mondo, in apertura deidei principali media internazionali. Dalla Bbc al, dalla Cbs a Sky News; da Al Jazeera a Arab News, da Le Monde, che è stato il primo sito europeo a diffondere la notizia, a El Pais; da Indian Times al Financial Time, da Deutsche Welle al Jerusalem Post, al Japan Times: tutti hanno la breaking newsscomparsa del Cavaliere. Elha un titolo molto evocativo: “”.per sempre. Tutti ion linesalutanoImmediata è stata la reazione delle agenzie non appena la notiziascomparsa del Cavaliere ha ...

'Muore l'ex primo ministro Silvioa 86 anni', recita El. Simile il flash lanciato dal canale di news 24 ore di Rtve, la radio - televisione pubblica spagnola: 'Muore a 86 anni Silvio ...El, replica con un necrologio ", forever", in cui si nota come "il Cavaliere fu tanto amato quanto odiato". "Magnate milionario, uomo d'affari, che aveva creato la più grande società ......, la notizia è rimbalzata sui siti di tutto il mondo . Tra i primi, le agenzie russe Tass e Ria Novosti, seguite da Bbc, The Times, Financial Times, Le Monde , i giornali spagnoli El...

L'addio sui giornali stranieri. El Mundo: "Berlusconi, forever" L'HuffPost

Qualche secondo appena dopo l’annuncio del decesso di Silvio Berlusconi, la notizia è rimbalzata sui siti ... i giornali spagnoli El Mundo ed El Pais. E messaggi di cordoglio per la morte di uno dei ...“Muore l’ex primo ministro Silvio Berlusconi a 86 anni”, recita El Mundo. Simile il flash lanciato dal canale di news 24 ore di Rtve, la radio-televisione pubblica spagnola: “Muore a 86 anni Silvio ...