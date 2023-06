Edoardo Donnamaria svela che Antonino ha scritto ad Antonella

Antonella Fiordelisi enon sembrano stia vivendo un momento felice. Da qualche giorno infatti, la coppia, nata della settima edizione del Gf Vip , appare distante e fan si sono subito allarmati. Gf Vip, ...La presunta crisi tra Antonella Fiordelisi edDopo Oriana e Daniele, ora si vocifera che anche tra Antonella Fiordelisi edle cose non stanno andando nel verso ...Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di una possibile crisi tra Antonella Fiordelisi ed. Ed è stata proprio una frase dell'influencer ed ex schermista a mandare in tilt il popolo web: ' Avrei bisogno di fiducia, stima, rispetto. Sempre '. Si riferiva aE ...

Edoardo Donnamaria, l'estremo gesto dell'ex gieffino | Tutta Italia è in lacrime - Metropoli Notizie

Secondo le parole di Edoardo Donnamaria, Antonino Spinalbese avrebbe scritto ad Antonella. Ecco come ha reagito lui ...È crisi tra Antonella ed Edoardo Lei chiama Daniele e lui scrive a Oriana su Instagram. Nuovo drama nelle scorse ore ...