Edilizia sostenibile | quali sono le novità degli ultimi anni?

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’emergenza globale ha costretto industrie e governi a ridisegnare gli assetti del futuro in ambito edilizio, puntando su costruzioni sempre più attente alla salute e all’ambiente. Il mercato green, il noleggio attrezzature, la riduzione massiccia delle emissioni di CO2tutti i principali trend che secondo gli esperti riguarderanno il mondo dell’destinato a diventare sempre. Case prefabbricate con certificazioni green, calcestruzzo drenante faranno da padroni in un mercato per il quale, secondo alcune ricerche internazionali, sembra essere previsto un vero e proprio boom entro il 2027. Masecondo gli esperti le possibili previsioni per il futuro nell’ambito dell’? Scopriamolo ...

L'idea del nuovo corso di laurea origina dall'osservazione dell'attuale contesto di riferimento in cui le tematiche inerenti all'stanno assumendo un ruolo di primaria importanza, ...Proseguirà le audizioni sull'impatto ambientale degli incentivi in materiae dibatterà, ...piano d'azione dell'UE per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca..."Nei prossimi anni le aziende dovranno affrontare la sfida di produrre in modo più, con ... aerospace, oil&gas, meccanica, energia,) Omeco ha potenziato i propri servizi ...

Edilizia sostenibile: Gbc Italia presenta il Primo Impact Report Agenzia askanews

Il mese di Maggio segna un evento senza precedenti nella storia dell'Unione Europea: la produzione di energia elettrica combinata di eolico e fotovoltaico ha superato quella delle fonti fossili.Il Commissario Ue per l'Energia, Kadri Simson, oggi si trova a Copenaghen per partecipare al 9° Forum sulle infrastrutture energetiche e discutere le politiche per promuovere la transizione verde.Ques ...