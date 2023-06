Ecovandali alla resa dei conti | il Tribunale vaticano condanna i due che si incollarono al Laocoonte

(Di lunedì 12 giugno 2023)al redde rationem: arriva la prima sentenza e il conto da pagare. Ilhato a 9 mesi, con pena sospesa, i due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto si sono incollatistatua delall’interno dei Musei Vaticani. Ora dovranno risarcire il Governatorato con oltre 28.000 euro.: arriva ladelIldi Oltretevere ha emesso la sua sentenza: ed è una verdetto dia 9 mesi per i due eco-gretini di Ultima Generazione che che il 18 agostole mani al basamento di marmo delnei Musei Vaticani. Nel dettaglio, il ...

Il promotore di Giustizia, Katia Summaria, ha contestato 'l'idea di chi si vanta di difendere valori universali e poi ne trasgredisce uno, il rispetto della regola, che èbase di quei principi'. ...Il messaggio è chiaro: glicon noi hanno vita breve'. 'Sono davvero molto soddisfatto ... ancora una volta, la profonda attenzione che da tempo rivolgiamo all'ambiente etutela del ......Civitavecchia dall'antico Palazzo che si trova in Corso CentocelleCassa di Risparmio e...loro confronti dovrebbero gli stessi provvedimenti previsti per quei ragazzi indicati come'...

Il Tribunale Vaticano ha giudicato colpevoli i tre membri del movimento "Last generation" - Guido Viero, Ester Goffi e Laura Zorzini - che l'estate scorsa hanno incollato le loro mani al basamento mar ...Plateale gesto di protesta messo in atto da alcuni membri del gruppo di attivisti europeo “Last Generation”. Gli attivisti hanno dipinto con della vernice arancione un jet privato presso l'aeropo ...