Economia della vita e fondo per la transizione giusta | workshop a Taranto Venerdì

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 12 giugno 2023) Di seguito il comunicato: “capitalistica vs.– Focus sulper la” è il titolo del secondodel progetto “Laboratori di interculturalità e pace nelle città che apprendono” che, organizzato da Learning Cities Impresa Sociale e dal movimento cattolico internazionale per la pace, Pax Christi, partner del progetto, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari e del Centro Servizi per il VolontariatoProvincia di, si svolge16 giugno dalle 9,30 alle 16,30 apresso la sede del corso di Laurea in Scienze Ambientali in via A. De Gasperi. Obiettivo dell’incontro è porre le basi per declinare i ...