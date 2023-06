Ecco il cast di Celebrity Hunted 4

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Raoul Bova e Rocio Munoz Morales (foto IG @raoulbovagram) La Caccia all’Uomo dista per ripartire con nuovi “ricercati” protagonisti della quarta edizione del reality thriller di Prime Video.di chi si tratta. Saranno quattro coppie a cercare di non farsi catturare da esperti “cacciatori”, nella loro “fuga” per due settimane in Italia con al seguito poche risorse economiche. Una di queste è una coppia anche nella vita: si tratta degli attori Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, legati sentimentalmente dal 2011 (hanno due figlie, Luna e Alma). Restando in ambito familiare, nelfigurano anche le sorelle argentine Belen e Cecilia Rodriguez che, televisivamente parlando, condividono l’avventura all’Isola dei Famosi ma in edizioni differenti. A...