... con la partecipazione di Ladies First e il patrocinio di Aisla e dell'Istituto superiore di ... il mese di giugno dedicato al tema consapevolezzaSla riporta all'attenzione la Carta dei ...... è invece un'applicazione per smartphone basatapiattaforma Corvina Cloud che permette di ... Greppi Build si propone quindi come una delle più concrete e ambiziose proposte dell'Greppi per ...Il vaccino Covid e l'oncologia Questo metodo, secondo quanto riferisce l'in una nota, potrebbe aprire la strada ad applicazioni anche in oncologia . I dati sono stati pubblicatirivista NPJ ...

E sulla ISS ecco il terzo paio di iROSA Alive Universe Today

In Val d'Ega, tra le Dolomiti, c'è il primo Astrovillaggio d'Europa. Dal sentiero delle stelle alle camere lunari, un'esperienza cosmica.Secondo un nuovo studio dell’Università della Florida gli astronauti hanno bisogno di almeno tre anni tra una missione e l’altra per ...