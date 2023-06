È morto Silvio Berlusconi L’indimenticabile presidente che ha fatto la storia del Milan

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lutto e cordoglio in Italia per la morte di. Il Cavaliere della Repubblica Italiana è venuto a mancare pochi minuti fa, all’età di 86 anni, a causa delle complicazioni polmonari dovute alla leucemia mielomonocitica cronica che gli è stata diagnosticata nello scorso aprile. Ricoverato all’ospedale San Raffaele dallo scorso venerdì, il leader di Forza Italia si è spento serenamente alla presenza della sua famiglia, accorsa per poterlo assistere negli ultimi minuti di vita. Le sue condizioni erano peggiorate nella mattinata odierna, tanto da smuovere tutte le persone a lui vicine.è stato uno dei protagonisti della vita politica negli ultimi trent’anni: per tre voltedel Consiglio tra il 1994 ed il 2011 e fondatore di Forza Italia, è ancora oggi il politico rimasto in carica più a ...

La notizia della morte del Cavaliere è arrivata in mattinata, oggi 12 giugno. Il cordoglio a Nordest per Silvio Berlusconi non si è fatto attendere: dalla politica ...Silvio Berlusconi era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.