È morto Silvio Berlusconi | il fondatore di Forza Italia aveva 86 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023) È: si è spento questa mattina alle ore 9:30 al San Raffaele circondato dall’affetto dei sui cari Èera ricoverato al San Raffaele da qualche giorno. L’ex Premier si è spento questa mattina alle 9:30. Questa mattina erano arrivati Marina, Eleonora, Barbara e Piere il fratello Paolo.86per per circa 30ha dominato la scena politicana nel bene e nel male. Sempre sulla cresta dell’onda è stato uno degli imprenditori più importanti degli ultimi 50. Diversi i settori dall’edilizia alla televisione, passando per i giornali. Dove è stato dominatore indiscusso. Per il suo ...

Lo dice all'Adnkronos, tra le lacrime, Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia, commentando la notizia della morte diBerlusconi, deceduto oggi all'età di 86 anni.Commenta per primo Carlo Ancelotti , ex allenatore del Milan oggi al Real Madrid, ha scritto sui social un messaggio di cordoglio per la scomparsa diBerlusconi : 'La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, ...Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa diBerlusconi: 'Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente''.

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni - LA DIRETTA Agenzia ANSA

"E' morto Silvio Berlusconi, l'uomo che ha definito l'Italia del XXI secolo", aggiunge El Pais, in apertura: "Tre volte primo ministro, proprietario di Mediaset ed ex presidente del Milan, ...Silvio Berlusconi è morto. Il mondo della politica italiana ha espresso cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha rappresentato un pezzo di storia italiana. Il Vicepremier e ...