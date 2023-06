E' morto Silvio Berlusconi | il cordoglio del Monza | 'Per sempre con noi'

Roma, 12 giugno 2023 L'ultima apparizione in video diBerlusconi ,oggi lunedì 12 giugno 2023 , risale all'appello al voto per le amministrative. Il video girato dall'ospedale San Raffaele.Cala il sipario su un'esistenza controversa che ha incrociato la storia italiana dell'ultimo mezzo secolo.Berlusconi èa 86 anni, dopo un secondo ricovero al San Raffaele. Il leader di Forza Italia era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni tra terapia intensiva e degenza per ...Prima la televisione, il resto viene dopo, politica compresa. La sequenza non è smentibile, cronologicamente e no. Tutti amano ricordare il '94 e la scesa in campo .Berlusconi ,oggi a 86 anni , si fa padrone di tutto esattamente dieci anni prima. Da pochi mesi ha tre tv, significa che ne ha quante la Rai, significa che la scalata al cielo è nelle ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Zaia: ciao presidente, un abbraccio alla famiglia - Zaia: ciao presidente, un abbraccio alla famiglia RaiNews

Silvio Berlusconi è morto. I social sono invasi di messaggi di cordoglio per la scomparsa del presidente di Forza Italia che ha segnato una generazione in più campi, dalla politica allo spettacolo pas ...Muore Silvio Berlusconi, un personaggio che ha pervaso le nostre vite, volessimo o no, portando i tasti del telecomando da tre a sei ...