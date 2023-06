È morto Silvio Berlusconi | il Cavaliere aveva 86 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milano. Il. Questa volta non ce l’ha fatta, la grave malattia del sangue che lo affliggeva ultimamente ha avuto la meglio. Il leader di Forza Italia era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Loportato la prima volta la compagna Marta Fascina mercoledì 5 aprile perché accusava un affanno respiratorio:un’infezione probabilmente legata alla patologia ematica.86, ne avrebbe compiuti 87 a settembre: si è spento nella mattinata di lunedì 12 giugno, con i figli che lo hanno subito raggiunto in ospedale. L’attività imprenditoriale La sua è una storia costellata di successi, imprenditoriali e politici. Non senza ombre, soprattutto a livello ...

Il suo impegno e la sua leadership hanno portato il Milan a conquistare numerosi trofei e a essere riconosciuto come uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale ...Il fratello Paolo, i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio al San Raffaele. Tutti sono arrivati nel giro di pochi minuti ...