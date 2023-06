E' morto Silvio Berlusconi | era ricoverato da quattro giorni Aveva 86 anni

L'ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica"Berlusconi è. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica". Questa mattina i figli Marina, ...Berlusconi è: si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano. Accanto a lui i figli Eleonora, Barbara, Marina e Piere il fratello Paolo. Ricoverato da venerdì, nelle ultime ore ...- - > .Berlusconi èal San Raffaele di Milano , l'ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni e dove era stato ricoverato nei mesi scorsi in terapia intensiva per una grave forma di polmonite, ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

MILANO - Questa mattina i figli di Silvio Berlusconi sono accorsi all'ospedale San Raffaele dove il presidente di Forza Italia era ricoverato da quattro giorni. Il cavaliere sarebbe deceduto.Il fratello Paolo, i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio al San Raffaele. Tutti sono arrivati nel giro di pochi minuti (ANSA) ...