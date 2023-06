È morto Silvio Berlusconi | cosa resta? Segui la diretta con Peter Gomez

LA GALLERY L'Italia dice addio a uno dei protagonisti della politica:Berlusconi èil 12 giugno 2023 all'ospedale San Raffele di Milano. Ex premier, ex Cavaliere, imprenditore e patron ...Berlusconi è scomparso oggi all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. La salma è stata poi trasferita ad Arcore. I funerali si terranno ...Mercoledì i funerali di Stato in Duomo Berlusconi e l'eredità, Marta Fascina e la 'lotta intestina' con i figli di: il vero motivo del 'non matrimonio' Giorgia Soleri e l'attacco a...

12 GIU - “La notizia della morte di Silvio Berlusconi mi sconvolge, essendo venuto meno non soltanto il mio leader politico ma un fraterno amico. Esprimo la mia più affettuosa vicinanza e il mio più s ...Serginho, attraverso Instagram, ha commentato così la notizia della morte di Silvio Berlusconi: "Oggi la giornata iniziata male con la triste notizia della perdita del nostro grande presidente ...