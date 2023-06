È morto Silvio Berlusconi Aveva 87 anni Mercoledì lutto nazionale

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’ex presidente del Consiglio non ha superato la crisi. Il ricovero, il secondo nel giro di poche settimane a causa della leucemia, ha portato al decesso in ospedale per il magnate, ex primo ministro, ex presidente del Milan.87. Funeralinel duomo di Milano. Dopodomani sarà, proclamato con provvedimento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Dapprima imprenditore edile, negliSettanta l’impegno nell’emittenza privata che era agli albori. Da Milano poi la creazione di una rete, Canale 5, posseduta da Fininvest,e le successive acquisizioni di Italia 1 da Rusconi e Retequattro da Mondadori. Nel frattempo la variazione della normativa, ...