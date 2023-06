È MORTO SILVIO BERLUSCONI Aveva 86 anni ed era malato da tempo

L'ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica"Berlusconi è. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica". Questa mattina i figli Marina, ...Berlusconi è: si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano. Accanto a lui i figli Eleonora, Barbara, Marina e Piere il fratello Paolo. Ricoverato da venerdì, nelle ultime ore ...- - > .Berlusconi èal San Raffaele di Milano , l'ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni e dove era stato ricoverato nei mesi scorsi in terapia intensiva per una grave forma di polmonite, ...

Morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni. Finisce un pezzo di storia italiana la Repubblica

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - E' morto all'ospedale San Raffaele di Milano l'ex premier Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia aveva 86 anni ed era rientrato lo scorso nove giugno nell'ospedale ...“E’ morto Silvio Berlusconi”. Con queste poche parole, rotte dal pianto, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno dato la notizia della morte dell’ex presidente del Consiglio avvenuta oggi, 12 giug ...