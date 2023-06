È morto Silvio Berlusconi | addio al presidente che rivoluzionò la politica

(Di lunedì 12 giugno 2023) Milano –.?Il leader di Forza Italia, 86 anni, era ricoverato da venerdì all’ospedale san Raffaele di Milano per la sua “patologia ematologica”. Questa mattina il fratello Paolo e i figli Marina, Piere gli altri sono accorsi nella struttura, dove già si trovava Marta Fascina, dopo essere stati chiamati urgentemente., malato da tempo di leucemia mielomonocitica cronica, era stato dimesso poche settimane fa dopo un lungo ricovero di 45 giorni. Tantissime le testate giornalistiche che stanno convergendo davanti all’ingresso di via Olgettina 60 dopo l’annuncio della scomparsa dell’ex premier. All’esterno dell’ospedale sono presenti molti fotografi e decine di telecamere, ma anche tante persone, cittadini comuni che stanno raggiungendo il policlinico per dare ...

'Ricordi calcistici diBerlusconi Ce ne sono tanti - ha aggiunto Mancini - ricordo soprattutto un derby che noi vincemmo, lui entrò negli spogliatoi per farci i complimenti perché era anche ...Berlusconi,all'età di 86 anni, è stato Presidente del Consiglio italiano dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. Riposa in pace.Il Milan più di ogni altro club, i rossoneri hanno salutato con un commosso messaggio l'ex presidente: 'AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell'indimenticabileBerlusconi e ...

''E' come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita'', ha detto l'ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia ed ex viceministro Gianfranco Miccichè.La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato un video pubblicato sui social in cui ricorda l’ex premier Silvio Berlusconi, morto oggi 12 giugno, all’età di 86 anni. “Era soprattutto un ...