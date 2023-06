È morto Silvio Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'ex Presidente del Consiglio, nonché fondatore di Mediaset,, èquesta mattina all'Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dallo scorso venerdì. Malato da tempo di leucemia mielomonocitica cronica, era già stato ricoverato ad inizio aprile per complicazioni respiratorie e da tempo era sottoposto a cicli di chemioterapia. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate tanto che si era sottoposto a diversi interventi, come la sostituzione della valvola aortica nel 2016 e un'operazione d'urgenza per un'occlusione intestinale nel 2019. Presidente del Consiglio per quattro volte Fondatore di Forza Italia e quattro volte Presidente del Consiglio (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006 e 2008-2011), era tornato in Parlamento dopo le elezioni dello scorso 25 settembre, con la carica di senatore, ...

La notizia della morte del Cavaliere è arrivata in mattinata, oggi 12 giugno. Il cordoglio a Nordest per Silvio Berlusconi non si è fatto attendere: dalla politica ...Silvio Berlusconi era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.