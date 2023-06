È morto Silvio Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023). Le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore, quando era ricoverato da quattro giorni all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, le condizioni di salute del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio erano “gravissime”. Durante la mattinata erano arrivati al San Raffaele tutti i figli, tranne Luigi (l’ultimo). Le condizioni si sarebbero aggravate, secondo quanto filtra, nelle ultimissime ore. Lo stato di salute disarebbe peggiorato dopo la notte e forse anche per questa ragione al San Raffaele sono arrivati i figli Marina, Pier, Eleonora e Barbara. Il ricovero è avvenuto venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia di cuisoffre da tempo. L'articolo LA ...

Berlusconi , l'ex presidente del Consiglio ed ex patron del Milan : aveva compiuto 86 anni lo scorso settembre. Ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva , il Cavaliere non ce l'ha ...Spazio che, negli ultimi 30 anni, è stato dominato in modo indiscusso daBerlusconi. Ascesa e declino della carriera di Berlusconi: i primi anni Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'...... Berlusconi è stato per più di un quarto di secolo una figura centrale e controversa della politica italianaBerlusconi , imprenditore, quattro volte presidente del Consiglio, èoggi a ...

Silvio Berlusconi è morto: si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano. Accanto a lui i figli, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina. Ricoverato da venerdì nelle ultime ore si era ...