È morto l' attore e regista Francesco Nuti | aveva 68 anni

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 12 giugno 2023), cantante e pittore per diletto. È, personaggio comico e amaro del cinema italiano.68ed era malato da tempo. È stata la figlia Ginevra assieme ai familiari a darne notizia. Uniti nel dolore “ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma”, si legge in una nota. Nella vita di uno dei protagonisti più amati del mondo dello spettacolo italiano è arrivata troppo presto la depressione, che lo ha fatto cadere e poi rialzare più volte, in una battaglia personale dura e devastante, tra successi e disfatte, nella complessa ricerca di un equilibrio mai trovato. Neanche la nascita di ...