È morto Francesco Nuti | l’attore aveva 68 anni ed era malato da tempo

L'attore e regista era malato da tempo E'stamani a Roma l'attoreNuti . Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo ha reso noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti ...Lutto nel mondo del cinema: si è spento nella mattinata del 12 giugno a Roma l'attoreNuti . Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo ha reso noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'...a RomaNuti , aveva 68 anni, era lontano da tempo dalle scene per motivi di salute ma resta comunque uno dei volti più popolari e amati del cinema e dello spettacolo italiano. Una ...

E' morto Francesco Nuti, addio al grande attore LA NAZIONE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il mondo del cinema piange la morte del noto attore e regista. Spettacolo in lutto per l'uomo che aveva solo 68 anni.