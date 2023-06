E’ morto Francesco Nuti | genio triste del cinema italiano

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 giugno 2023) E', all'età di 68 anni l'attore. Lo ha reso noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. Nato a Firenze il 17 maggio del 1955, figlio di Renzo, barbiere originario del Mugello, e di Anna Giglio, originaria di Crotone, sul finire degli anni settanta, diviene membro del trio cabarettistico dei Giancattivi - gruppo già composto da Alessandro Benvee Athina Cenci. In quegli anni, i Giancattivi partecipano a trasmissioni di grande successo, come la radiofonica Black Out e la televisiva Non stop. L'esordiotografico Il trio, dietro la regia dello stesso ...