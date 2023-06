È morto Francesco Nuti | addio all’attore e regista toscano

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si è spento a 68 anni. L’attore epratese che divenne celebre quarant’anni fa col film Io, Chiara e lo Scuro, all’insegna di una comicità surreale da toscanaccio irriverente e dolente, se n’è andato dopo lunghi anni di lenta agonia fisica. Nel 2006 cadde dalle scale nel suo appartamento romano e finì in coma subendo gravi danni neurologici. Cominciò da quel momento un calvario umano terribile. Dopo due mesiuscì dal coma e per 3 anni fu curato affinché potesse riprendere a camminare e a parlare. Restò invalido e nel 2011 apparve da Barbara D’Urso a Stasera che sera! e a una festa in suo onore, nel maggio del 2014, assieme agli amici Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Carlo Conti, davanti a 7mila persone al Mandela Forum di Firenze. Le sue condizioni si erano ultimamente aggravate in ...