E’ morto Francesco Nuti

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 giugno 2023)E’questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, a Roma l’attore, regista e produttore toscano. Nato a Firenze nel 1995, aveva 78 anni, compiuti lo scorso 17 maggio. Da anniviveva in uno stato di sofferenza. Nel 2006 fu vittima di un grave incidente domestico che gli provocò un ematoma cranico, finendo in coma per 4 mesi con gravi danni neurologici, la perdita di parte delle sue capacità motorie e in seguito anche della parola. Una vita costretta in sedia a rotelle che nel 2016 conosce altri spiacevoli risvolti: prima la cronaca parlò di maltrattamenti subiti nelle sue condizioni, poi un’altra caduta che lo porta al ricovero in una struttura specializzata della Capitale. Incapace ormai di muovere anche le mani, in uno stato di mancata ...