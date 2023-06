E’ morto Berlusconi | il trentennio azzurro dalla discesa in campo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il 26 gennaio '94 con il video 'L'Italia è il paese che amo' inizia carriera politica “L’Italia è il Paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti…”. E’ il 26 gennaio del ’94 quando Silvio-scomparso oggi al San Raffaele di Milano- annuncia la sua ‘in’ con un video di 9 minuti, pre-registrato ad Arcore, e inviato in cassetta a tutte le tv nazionali e private. Il messaggio, che viene trasmesso integralmente da Retequattro e Italia 1, in un’ampia sintesi da Canale 5, in forma stringata dai tg della Rai, sancisce l’inizio della lunga storia politica di un imprenditore di successo, nato a Milano il 29 settembre del ’36, primo di tre figli (la sorella Maria Antonietta è scomparsa nel 2009, Paolo il minore). Molto legato alla famiglia (il padre Luigi era direttore generale della Banca ...

Lo dice all'Adnkronos, tra le lacrime, Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia, commentando la notizia della morte di Silvio, deceduto oggi all'età di 86 anni.Commenta per primo Carlo Ancelotti , ex allenatore del Milan oggi al Real Madrid, ha scritto sui social un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Silvio: 'La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, ...Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio: 'Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente''.

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Zaia: ciao presidente, un abbraccio alla famiglia - Zaia: ciao presidente, un abbraccio alla famiglia RaiNews

"Ha fatto la storia del Paese", dice il leader di Italia viva. Prodi: "La nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia". La segretaria del Pd: "Si chiude un'epoca". "Grande uomo e gr ...(Adnkronos) - "Silvio Berlusconi", morto oggi all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato, "ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devo ...