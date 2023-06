Dzeko verso l’addio! Lukaku? Da capire volontà Pochettino ? Sky

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sensazioni negative sul rinnovo dicon l’Inter, si fa avanti il Fenerbahce. Altro rebus è quello legato al futuro di Romelunel nuovo Chelsea diREBUS ? Per l’Inter inizia un’estate calda di mercato. Come riferisce Sky Sport, c’è un grande punto interrogativo sul parco offensivo. Per quanto riguarda Edin, il rinnovo sembra più lontano. C’è distanza tra le parti, si fa avanti il Fenerbahce che ha offerto al giocatore un ingaggio pari a quattro milioni e mezzo. Quanto a Romelu, dopo il 30 giugno rientrerà nuovamente al Chelsea. Ladell’Inter è quella di rinnovare il prestito, ma a cifre più basse. Daanche le intenzioni di Manuel, nuovo manager dei Blues. Inter-News - Ultime notizie e ...

AKE 6 Una volta fa a sportellate con, una volta ancora con Dumfries. Si alterna con giudizio. ... DE BRUYNE 5,5 Un solo tiro, debole,la porta dell'Inter. Si fa male al flessore destro, ...E' stata una Caporetto l'organizzazione dell'Uefa per riportare in città egli aeroporti gli ... Fuori per infortunioe il re degli assist De Bruyne, sostituito da Foden.Al 56 finisce la partita di, esausto e a terra per problemi fisici, e inizia quella di Lukaku. Due minuti dopo, un'incomprensione tra Bernardo e Akanji spalanca la viala rete di Lautaro ...

Inter, possibile rivoluzione in attacco: Lautaro resta, Dzeko verso l'addio. Dubbio Lukaku TUTTO mercato WEB

A Istanbul i Citizens completano il Triplete dopo la Premier League e la Fa Cup, i nerazzurri non riescono a tornare sul tetto d'Europa dopo 13 anni ...I nerazzurri si arrendono a un gol di Rodri. Dimarco colpisce un legno, mentre Lukaku spreca da due passi. Terza Champions in carriera per Pep ...