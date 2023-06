Dzeko-Inter | aria di addio! Fenerbahce accelera | incontro con l’agente – SM

(Di lunedì 12 giugno 2023) Edinè sempre più lontano dall’. Secondo quanto riferito da SportMediasetdel calciatore è andato in Turchia per ascoltare l’offerta delADDIO? – Edinsembra sempre più lontano dall’. L’attaccante bosniaco, secondo SportMediaset, non ha ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo con l’. Ilha deciso di approfittare dello stallo per provare a convincere il calciatore con una ricca proposta biennale. Per ascoltare l’offerta del club turcodel calciatore, Alessandro Lucci, è volato ad Istanbul: sono ore decisive per il futuro di, sempre meno a tinte nerazzurre.-News - Ultime notizie e calciomercato- ...

Commenta per primo L'è tornata a Milano dopo la sfortunata trasferta di Istanbul dove i nerazzurri hanno perso la ... Edin, uno dei giocatori in lista d'attesa per il rinnovo, è entrato nel ...Dico adi guardare Hakimi che vuole tornare, solo che guadagna 10 milioni'. Improbabile, poi, ... ma so una cosa: 20 milioni di euro per un attaccante che non è suo, l'non li tira fuori ...E Marotta ringrazia i tifosi Lukaku,, Scamacca, Lukebakio: tutte le trattative per l'attacco dell'Trenta senza lode. Il ko dell'allunga il primato negativo delle italiane in finale ...

Il Fenerbahce fa sul serio per Edin Dzeko. La formazione turca è a caccia di un grande centravanti in vista dell'estate e per la prossima stagione.L'agente dell'attaccante dell'Inter, Alessandro Lucci, sarebbe ora in Turchia per ascoltare l'offerta del club turco ...