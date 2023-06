Duplice omicidio Sant’Antimo | il marito di Brigida Pesacane provò a salvarla dal suocero | «Chiuditi dentro»

(Di lunedì 12 giugno 2023)è stata uccisa davanti ai suoi figli in due minuti dalRaffaele Caiazzo. Prima di ucciderla, Caiazzo aveva ucciso in strada anche il genero, il 29enne Luigi Cammisa. Secondo quanto riportato da Repubblica, le telecamere di sorveglianza di una gioielleria hanno ripreso il killer entrare nell’abitazione della donna alle 6.51, per poi uscire alle 6.54. Caiazzo ha confessato di aver ucciso il genero, ma dice di non ricordare di aver sparato anche alla nuora. Per gli investigatori restano ancora da chiarire molti aspetti della vicenda, tra cui l’ultima telefonata del figlio Alfonso Caiazzo alla moglie. L’uomo avrebbe appreso dalla madre dell’del cognato Luigi, e avrebbe cercato di contattare la moglie per dirle di «chiudersi ...

Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, Caiazzo dopo ilsi sarebbe diretto verso un mercatino rionale per acquistare abiti nuovi con cui cambiarsi: "un lucido calcolo ...Nessuna misura restrittiva per Omar Favaro. Il tribunale del riesame di Torino ha respinto la richiesta della procura di Ivrea. Favaro è uno dei due autori deldi Novi Ligure , avvenuto 22 anni fa, quando era minorenne. In questo nuovo procedimento è invece sospettato di maltrattamenti alla ex moglie. I pubblici ministeri avevano chiesto il ...... finendo poi per dare vita ad un, quello avvenuto a Sant'Antimo: è questa la versione fornita da Anna Caiazzo , figlia dell'uomo ritenuto responsabile dell'uccisione di suo genero e ...

Raffaele Caiazzo in carcere per l'omicidio a Sant'Antimo: cos'ha detto nell'interrogatorio sui cognati uccisi Virgilio Notizie

L’uomo, condannato in passato per il delitto di Novi Ligure, era stato ora accusato di maltrattamenti in famiglia. I pm di Ivrea avevano chiesto il divieto di avvicinamento ...Il tribunale del riesame di Torino ha respinto il divieto di avvicinamento richiesto della procura di Ivrea. L'uomo, nel 2001, a Novi Ligure, uccise con l'allora fidanzatina Erika De Nardo la madre e ...