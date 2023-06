Duplice omicidio nel Napoletano | al via le autopsie

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Conferito questa mattina alla Procura di Napoli Nord l’incarico al medico legale che dovrà effettuare all’ospedale di Giugliano in Campania l’autopsia, prevista in queste ore, delle salme di Luigi Cammisa, 29 anni, e della 24enne cognata Maria Brigida Pesacane, uccisi a colpi di pistola giovedì mattina a Sant’Antimo (Napoli) dal suocero Raffaele Caiazzo, attualmente rinchiuso nel carceredi Poggioreale, dov’è tenuto sotto stretto controllo. Dall’esame non dovrebbero comunque uscire particolari novità, visto che dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Giugliano è emerso che entrambe le vittime sono state raggiunte da proiettili del medesimo calibro, dunque Caiazzo ha usato un’unica pistola per commettere il, colpendo il genero almeno sette volte ...

... su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 25enne lametino, pluripregiudicato, ritenuto responsabile ditentato. Il 7 giugno u.s. l'uomo, intorno alle ...Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, Caiazzo dopo ilsi sarebbe diretto verso un mercatino rionale per acquistare abiti nuovi con cui cambiarsi: "un lucido calcolo ...Nessuna misura restrittiva per Omar Favaro. Il tribunale del riesame di Torino ha respinto la richiesta della procura di Ivrea. Favaro è uno dei due autori deldi Novi Ligure , avvenuto 22 anni fa, quando era minorenne. In questo nuovo procedimento è invece sospettato di maltrattamenti alla ex moglie. I pubblici ministeri avevano chiesto il ...

Raffaele Caiazzo in carcere per l'omicidio a Sant'Antimo: cos'ha detto nell'interrogatorio sui cognati uccisi Virgilio Notizie

L’episodio si è verificato lo scorso 7 giugno. Il pluripregiudicato è ritenuto responsabile di duplice tentato omicidio ...dunque Caiazzo ha usato un'unica pistola per commettere il duplice omicidio, colpendo il genero almeno sette volte e la nuova con cinque proiettili; l'arma peraltro non è ancora stata rinvenuta. Il ...