“Due giganti” è il nuovo singolo dell’artista reggina Benedetta

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 12 giugno 2023) Una ballad pop che porta la firma di Gianni Salvatori, noto arrangiatore che vanta tra le sue produzioni brani come La Solitudine, Strani Amori, Non C’è ed altri grandi successi di Laura Pausini. Ilè già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta discografica Fry Music Records. Il progetto discografico nasce da un’idea di Domenico Di Puorto e l’artista calabrese.Montenero, in arte, nasce a Reggio Calabria. Ha studiato canto presso l’associazione A. M. S. di Reggio Calabria. Nel 2016 ha partecipato alle pre-finali nazionali del format “Tra Sogno e Realtà”, seconda edizione, in onda sul Canale Mediaset La5. La commissione formata da Simona Borioni attrice, Josè Perez ballerino e Silvia Salemi cantante. Nel 2019 ha partecipato al contest nazionale “Alto Voltaggio”, promosso da High School Radio ...