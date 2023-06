(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI -e tangenti, con la corruzione via d'accesso preferenziale per infiltrarsi nella pubblica amministrazione. Dopo indagini di oltre un anno, la Gdf diha contestato numerosi reati, tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, a vario titolo, a diverse persone: il dirigente del Settore "Lavori Pubblici" deldi, un imprenditore edile e due pusher, colpiti oggi da provvedimenti di custodia cautelare in carcere; oltre a due collaboratori di fiducia del dirigente finiti nell'inchiesta. Le misure cautelari sono state disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, Fabrizio Cingolani, su richiesta della Procura della Repubblica die sono state eseguite stamattina ...

Droga in Comune a Pescara, quattro arresti AGI - Agenzia Italia

