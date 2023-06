(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI - "Esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, assoluto protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi cinquant'anni. Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d'iniziativa e innovazione straordinari. Da leader halaed è statodadi italiani per la sua umanità e il suo carisma. Alla famiglia, ai dipendenti del suo gruppo, alla comunità di Forza Italia, le più sentite condoglianze". Così l'ex presidente della Bce e presidente del Consiglio, Mario

Per l'ex premier Marioscompare un 'assoluto protagonista della vita pubblica italiana degli ... Da leader ha trasformato la politica ed è statoda milioni di italiani per la sua umanità e ......statoda milioni di italiani per la sua umanità e il suo carisma. Alla famiglia, ai dipendenti del suo gruppo, alla comunità di Forza Italia, le più sentite condoglianze", ha dichiarato......Mario. 'Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d'iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è stato...

Draghi: "Amato da milioni di persone, ha trasformato la politica" AGI - Agenzia Italia

Mario Draghi lo ricorda come imprenditore “Esprimo il più sentito ... Da leader ha trasformato la politica ed è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità e il suo carisma. Alla famiglia, ...Da leader ha trasformato la politica ed è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità ... Così l'ex presidente della Bce e presidente del Consiglio, Mario Draghi.