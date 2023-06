“Dove sarà sepolto” Silvio Berlusconi | lo aveva deciso prima di morire | il mausoleo di famiglia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023)? In queste ore non si parla d’altro, oggi, lunedì 12 giugno, il quattro volte Presidente del Consiglio è morto al San Raffaele di Milano all’età di 86 anni.è stato ucciso da una leucemia mielomonocitica cronica. Che la situazione fosse grave era parso chiaro dal fatto che in mattinata lono raggiunto il fratello Paolo, i figli e la compagna Marta Fascina. Poco dopo il Cavaliere se ne è andato circondato dall’affetto dei suoi cari. In questo momento si stanno preparando i funerali di, ma intanto la sua salma è stata trasportata nella villa di Arcore. Il senatore Ignazio La Russa ha fatto sapere ai familiari che il Senato “è disponibile ad ...